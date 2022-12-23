صلاح يسجل في خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على نظيره ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد مساء الخميس، ضمن منافسات دور الـ 16 من عمر المسابقة.

افتتح أهداف المباراة فريق مانشستر سيتي عن طريق لاعبه النرويجي هالاند في الدقيقة 10، قبل أن يدرك ليفربول هدف التعادل عن طريق لاعبه فابيو كارفاليو في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أضاف السيتي الهدف الثاني عن طريق المهاجم الجزائري رياض محرز، ومن ثم أحرز محمد صلاح هدف التعادل لفريقه ليفربول، قبل أن يختتم أهداف المباراة المدافع الهولندي ناثان أكي في الدقيقة 58، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.