مستشار هيئة قناة السويس: نجري حوار مجتمعي لإنشاء صندوق القناة منذ 14 شهرًا

قال الدكتور خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إنه عندما حدثت أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفين قامت الإدارة الأمريكية بالاتصال بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأمهلوه 3 أشهر لحل أزمة جنوح السفينة، واقترحوا عليه شطر السفينة لنصفين.

وأضاف خالد أبوبكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن هيئة الملاحة الدولية تواصلت أيضًا مع الفريق أسامة ربيع، واقترحوا عليه إفراغ حمولة السفينة خلال شهر نظرًا لتوقف مصالح العالم بأكملها، موضحًا أنه في ظل هذه الاتصالات خرج أحد المهندسين الصغار من الهيئة بفكرة التكريك تحت السفينة وأعلن للفريق أسامة ربيع ضمان نجاح الفكرة.

وتابع، أن فكرة المهندس الصغير نجحت في 6 أيام وانتهت أزمة السفينة الجانحة، موضحًا أن هيئة قناة السويس، بها عدد من الخبراء مثل هذا المهندس يعملوا على الاستثمار، مضيفا: "هيئة قناة السويس تعمل الحوار المجتمعي لإنشاء صندوق قناة السويس منذ 14 شهرًا، بعدد من الجلسات كان حاضرًا فيها وزارة العدل والمالية والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية وقضاة من مجلس الدولة وعدد من القضاة، وتناقش الجميع وقاموا بتعديل وحذف وإضافة عدد بنود حتى خرج القانون وطرح في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأشار إلى أن من يمثل الشعب هم نواب الشعب والمجتمع المدني والصحافة والإعلام، موضحًا أن سبب رئيسي فيما حدث حاليًا هو المسافة الكبيرة بين متخذ القرار والإعلام، مؤكدًا أن رئيس الهيئة وكل أعضاء الهيئة كلهم حماس ووطنية.