أشرف زكي يكشف عن موقفه من خوض الانتخابات المقبلة لنقابة الممثلين

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية،: «تعبت من عدم التقدير وتوقعوا مني مفاجئة ولكن مش عايز اتكلم عن موقفي من خوض انتخابات النقابة المقبلة».

وأضاف الدكتور أشرف زكي، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، «في موضة بتطلع وتختفي أن في بعض الناس تبث السموم في بعض الناس، وفي ناس بتقول أني بعطي واختار ترشيحات الفنانين في المسلسلات والاعمال وأنا مش مقطع الدنيا شغل وللصبر حدود».

وأشار الدكتور أشرف زكي: «اتحدى أن مخرج أو منتتج يقول اني بعمل كده وبتلقى ترشيحات، وفي زملاء بيصدقوا وأنا لا املك القدرة أن اكلم المنتجين والمخرجين».