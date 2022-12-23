ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، بنسبة اقتربت من 2% متجهة نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، بدعم من توقعات انتعاش الطلب في الصين مع تخفيف القيود المتعلقة بالوباء، ووسط توقعات انخفاض صادرات الخام الروسية من منطقة البلطيق خلال الشهر الجاري.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 1.5% لتصل إلى 82.50 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.53% عند 79 دولارا للبرميل.



وتدرس روسيا خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً وبما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً في أوائل 2023 بسبب سقف الأسعار المفروض على صادراتها النفطية من قبل "مجموعة الدول السبع"، وفقاً لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.



ووفقًا لحسابات أجرتها وكالة رويترز، ربما تنخفض صادرات روسيا من نفط منطقة البلطيق بحوالي 20% خلال ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعدما فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وحددوا سقفًا لسعر الخام الروسي من الخامس من ديسمبر.



وفي الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية على مدار يومين بسبب عاصفة شتوية، بالتزامن مع موسم السفر خلال العطلات الذي يتوقع البعض أنه قد يكون الأكثر ازدحامًا على الإطلاق.



وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التزامها بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 2.55 مليون برميل يومياً هذا العام، و2.25 مليون برميل يومياً في 2023 بعد تخفيضات متعددة.



وبحسب بلومبرج، من المنتظر أن ينهي النفط عام 2022 بارتفاع طفيف بعد فترة من التداولات المتقلبة والتي تفاقمت بسبب النقص المستمر في السيولة، ولا تزال السوق يواجه تحديات، منها اتجاه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يتسبب في مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.