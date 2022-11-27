عامر حسين: سنؤجل مباريات في الدوري والكأس بسبب مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن هناك بعض المباريات في مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر سيتم تأجيلها، بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام في دولة المغرب خلال الفترة بين 1 فبراير حتى 11 من الشهر ذاته.

وأضاف حسين في تصريحات تليفزيونية: «مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أحدثت ارتباكا كبيرًا في جدول منافسات بطولتي الدوري والكأس، وتوقيت نهاية المسابقات المحلية سيتأخر عن الموعد الذي حددناه سابقًا».

وتابع: «هناك مباراة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا يوم 10 فبراير، وسيتم تأجيلها أيضًا بسبب مشاركته في مونديال الأندية، وانتظر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحديد الموعد البديل، وسيتم زيادة مؤجلات الفريق الأحمر بسبب هذه المباراة».

وأوضح عامر حسين: «وضعت مواعيد الـ 29 جولة من الدوري الممتاز بناء على الأجندة الرسمية من الفيفا والكاف، ولكن مشاركة الأهلي بالمونديال كانت مفأجاة، لذلك كان من الصعب توقعها ووضع خطة بديلة لتفادي الأمر».

وواصل: «سنؤجل مباريات الأهلي فقط وليس تأجيل الدوري بالكامل، كل الحلول مطروحة ولن نكشف عن المواعيد الجديدة حاليًا، وسنبحث عن أفضل الحلول من أجل مصلحة الكرة المصرية».

وأتم: «نهائي كأس مصر (النسخة الماضية) سيتم تأجيله أيضًا حال تخطى الأهلي نظيره سموحة في نصف النهائي، ولن نكشف مواعيد النسخة الجديدة من البطولة حتى تنتهي النسخة الماضية».