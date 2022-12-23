طقس شتوي بارد ممطر فى مدن مطروح الساحلية لليوم الثانى

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تشهد مدن محافظة مطروح الساحلية، لليوم الثانى على التوالى، طقسا شويا ممطرا، مع انخفاض فى درجات الحرارة نهارا، وبرودة ليلا، حيث توقفت حركة الملاحة البحرية، أمام مراكب صيد الأسماك فى جميع موانئ الصيد لحين تحسن واستقرار الأحوال المناخية.

وتصل درجة الحرارة العظمى فى مدينة مرسى مطروح الساحلية إلى 14 درجة مئوية، ومعدل سرعة رياح 21 كيلو مترًا فى الساعة ونسبة رطوبة 58%، ودرجة الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية، وسرعة رياح 13 كيلو مترا ونسبة رطوبة 70%.

وتصل درجة الحرارة العظمى فى مدينة السلوم غرب المحافظة إلى 15 درجة مئوية، ومعدل سرعة رياح 19 كيلو مترا فى الساعة ونسبة رطوبة 66%، ودرجة الحرارة الصغرى 10 درجة مئوية، وسرعة رياح 13 كيلو مترا ونسبة رطوبة 74%.

فيما تشهد واحة سيوة بجنوب المحافظة طقسا شتويا مستقرا، دافيء نهارا، معتدل ليلا.