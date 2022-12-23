أنت تشرق أنت تضىء

رشا عدلى

دار الشروق

2022

شعرت أنها تسمعه، تسمع ذلك الصدى الذى يأتى من الماضى السحيق عابرًا آلاف الأعوام. تسمعه وهو يرتل، وهو يبتهل، وهو يردد: «يُسبّح لكَ الذين فى الأعالى والذين فى الأعماق..

لعلك ترضى عنى حتى أرى جمالك.. أنت تشرق... أنت تضىء..

أنت تشرق... أنت تضىء».

كانت تقف على بعد خطوات قليلة منها فى السفينة الملكية. كانت مخلفة لها ظهرها، تراقب الأفق موجهة وجهها للشمس. اقتربت أكثر منها، أكثر، أصبحت على حافة جسدها. رائحة البخور، حفيف الثوب، مجاديف تحركها العبيد، أشرعة تخفق، تسير السفينة بسرعة فى اتجاه اللا مدى.

شعاع الشمس يخترق كيانهما، يدفئ ويضىء روحيْهما، ويمنحهما الحياة مجدَّدًا تسمعها ترتل: «أنت تشرق... أنت تضىء»، وترتل معها.

اقتربت منها، اقتربت أكثر، لا شىء يفصلهما، تسمع أنفاسها، تشعر بكيانها، تستشعر وجودها. اقتربت أكثر، مدت يدها تكاد تلمسها.

السعى للعدالة

خالد فهمى

دار الشروق

2022

يقدم كتاب «السعى للعدالة» مدخلًا جديدا لدراسة تاريخ الدولة المصرية الحديثة عن طريق تتبع التطورات التى شهدها الطب والقانون فى القرن التاسع عشر. فاعتمادا على السجلات الوفيرة المحفوظة فى دار الوثائق القومية بالقاهرة، يعرض الكتاب الأساليب التى استحدثتها الدولة المصرية للتحكم فى أجساد رعاياها، كما يعرض الأساليب العديدة التى اتبعها الأهالى للتحايل على تلك السياسات أو لاستخدامها سعيًا للعدالة.

ويتناول الكتاب فى فصوله الخمســة، مراحل تأسيس الخدمة الطبية وسياسات الصحة العامة من تشريح وتطبيق للحجر الصحى وتطعيم ضد الجدرى، والأساليب التى طبقت بها الشريعة فى المحاكم الشرعية ومجالس السياسة، وسياسات تخطيط المدن، ودور الحسبة فى الرقابة على الأسواق، إضافة إلى السياسـة العقابية بما تشمله من قصاص وسجن وتعذيب. وباتخاذه الجسد البشرى وحدة للتحليل، يقدم السعى للعدالة تصورًا شاملًا للطريقة التى تأسست بها حداثة مصرية مميزة فى القرن التاسع عشر.

جبل الزمرد

منصورة عز الدين

دار الشروق

2022

«تطرز منصورة عزالدين هذه السردية الفائقة بعناية صانعة المجوهرات، تمزج الأحجار والألوان والأشكال بحرفية متقنة، حيث تبعث فى الأسطورى شهوة الخلق الأولى، وفجيعة النبوءات والمصائر، وهى تخـرق قانون التدوين المفترض المرأة من الإبداع، كما تسقى فى البث اليومى ماء الحياة الذى ينبت عشبة الخلود، تستغرق فى متعة التحليق فى أفق «ألف ليلة وليلة» بخيال مجنح، يصطنع لغته، ويضبط إيقاعه، ويصل ما انقطع من حكاياته فى مغامرة خاصة، لإنتاج لون مشرقى جديد من واقعية مسحورة مطعمة بالأحجار الكريمة السخية». «د. صلاح فضل»

«أدركـت منصورة عز الدين جوهر «ألف ليلة وليلـة»، مغزاها كتميمة فنية ضد الموت، فانطلقت إلى آفاق مذهلة، وبدرجة من النضج والتمكن مثيرة حقا للإعجاب، أدركت أن منطق الليالى (ولعله قانون الفن أيضا) هو كسـر المنطق التقليدى، هو الإحالـة إلى الخيال الذى لا يعيد فقط تكوين الأجزاء فى كل واحد متماسـك، ولكنه يعيد تشكيل الزمن مثل قطعة صلصال». «محمود عبدالشكور»

300,000 عام من الخوف

جمال أبو الحسن

الدار المصرية اللبنانية

2022

ــ الخوف والقلق صاحبنا منذ ظهور أول كائن بشرى قبل حوالى 300.000 عام.. الخوف صنع قصتنا!.

ــ وجدنا أنفسنا أمام شفرات غامضة تتغلغل فى كل شىء حولنا على الكوكب، وفى الفضاء الشاسع، وفى داخل أجسادنا وأدمغتنا رأينا العالم كما لم يره أى كائن آخر،

وسعينا لكسر الشفرات واختراع أخرى تمكننا من العيش معًا.

ــ هكذا صنعنا أكثر الأشياء تعقيدًا فى الكون: المجتمع المكون من أدمغة بشرية!

ــ روضّنا الحيوان والنبات.. ثم كان علينا أن نروّض أهم بطل فى قصتنا: أنفسنا!

ــ بزغت المدن والدول والإمبراطوريات الكبرى ولكن كان كل شىء ينهار فجأة کبیت من ورق الكوتشينة

ــ نحن لا نسعى فقط للبقاء، وإنما نُطارد الخلود. رحلتنا سوف تأخذنا إلى أكثر الأماكن غموضًا: إلى داخل أدمغتنا، وإلى ما وراء عالمنا!

ــ إنها قصتك وقصتى وقصة كل إنسان عاش أو يعيش على الأرض.. قصة البشر كما رويتُها لابنتى فى عشر رسائل.. من بداية الكون وحتى بدء التوحيد الإبراهيمى.