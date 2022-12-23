الجيش الليتواني يدرب جنود أوكرانيين على إصلاح مدافع الهاوتزر الألمانية

أعلن الجيش الليتواني اليوم الجمعة، أنه يقوم حاليا بتدريب جنود أوكرانيين على إصلاح مدافع "هاوتزر" الألمانية ذاتية الدفع من طراز PzH 2000 بوزن 55 طنًا.

ونقلت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا على موقعها الإخباري عن الرائد سيلفيناس تشيرسكوس رئيس أركان كتيبة المدفعية الليتوانية المتمركزة في منطقة "جونافا" المركزية قوله "نجحنا في تدريب دفعة أولى من جنود أوكرانيين في ليتوانيا حول كيفية إصلاح مدافع الهاوتزر هذه على أن تغادر اليوم وتعود إلى ديارتها".

وأضاف تشيرسكوس "الهدف هو تدريب القوات على تحديد المشاكل وحلها في ساحة المعركة بشكل فوري، فإذا كانت لديك القدرة والأدوات لإصلاحها على الفور، يعني توفير الوقت والموارد، بدلاً من الانتظار حتى عودة المعدات التي تم إصلاحها من الخارج في غضون شهر أو اثنين".

وأوضحت الشبكة أنه تم تدريب الجنود الأوكرانيين في "روكلا" على إجراء صيانة لمدافع الهاوتزر بدلاً من إصلاح الأجزاء المكسورة، بينما قال بعض الجنود إن نقص الصيانة أثناء الاستخدام المكثف للمدفعية هو الذي أدى إلى فشل مدافع الهاوتزر في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من الأوكرانيين أمضوا أسبوعين في ليتوانيا، لدراسة التعليمات وتعلم كيفية صيانة محركات الهاوتزر والشاسيه بينما خضع العديد من الأوكرانيين الذين أكملوا الدورة التدريبية في ليتوانيا لتدريب مسبق في ألمانيا، ثم تخصصوا في صيانة الهياكل أثناء تدريبهم في ليتوانيا.

وأكد الرائد سيلفيناس تشيرسكوس رئيس أركان كتيبة المدفعية الليتوانية المتمركزة في منطقة "جونافا" المركزية، أنه خلال الدورات السابقة، قدمت ليتوانيا التدريب للقوات الخاصة الأوكرانية، ووحدات التخلص من القنابل وإزالة الألغام كما تم تدريب القوات الأوكرانية أيضًا على العمل في بيئات بها تلوث كيميائي وبيولوجي وإشعاعي ونووي، وجمع المعلومات الاستخبارية من المصادر، وأنه في المجموع ، قدمت ليتوانيا تدريبات لـ 500 جندي أوكراني حتى الآن هذا العام وتخطط لمضاعفة هذا العدد ثلاث مرات العام المقبل.

وسلمت ألمانيا أكثر من اثني عشر وحدة من الهاوتزر إلى أوكرانيا في يونيو الماضي حيث يقول الخبراء إن قطع المدفعية هذه، إلى جانب أسلحة غربية أخرى أُرسلت إلى أوكرانيا، ساعدت الأوكرانيين على تغيير مسار حربهم مع روسيا.

ومع ذلك، فإن الاستخدام المكثف لمدافع الهاوتزر يؤدي إلى التآكل السريع حيث تم إرسالها إلى دول حلف شمال الأطلسي الناتو للإصلاح، بما في ذلك إلى ليتوانيا حيث تم إصلاح ستة مدافع هاوتزر حتى الآن.

ويأتي هذا من تداعيات اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين البلدين.