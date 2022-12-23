المغرب: السلطات تفتح تحقيقًا لتحديد أسباب حريق مستودع الغاز بالمحمدية

أعلنت السلطات المحلية لمدينة المحمدية، أن حريقًا اندلع مساء اليوم /الخميس/، بمستودع للغاز بمدينة المحمدية، لم يخلف أية خسائر بشرية.

وأفاد بيان للسلطات المحلية بأنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وقوات الوقاية المدنية إلى المكان من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية، حيث تمكنت فرق التدخل، مدعومة بعناصر تابعة لشركة "مرسى المغرب" وشركة "ليدك"، للماء والكهرباء من السيطرة على الحريق دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وأضاف البيان أن حصيلة الخسائر المادية، تضمنت اشتعال النيران في 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها.

وأشار البيان إلى أن السلطات قامت مع فرق التدخل بتأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من السكان تحسبا لأية أضرار محتملة.

وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة.