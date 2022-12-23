طالبان الباكستانية تعلن مسئوليتها عن انفجار العاصمة إسلام أباد

أعلنت حركة طالبان الباكستانية اليوم الجمعة، مسئوليتها عن انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بالقرب من إحدى المناطق السكنية في العاصمة "إسلام أباد".



وذكرت صحيفية إكسبريس تريبيون الباكستانية، أن الحركة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، دون تقديم المزيد من التفاصيل.



ومن جانبه، أكد مسؤول شرطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر تويتر، أن الضحية التي لقت حتفها من أحد أفراد الشرطة، هي قائد الشرطة عادل حسين، وأن "الإجراء الذي اتخذ في الوقت المناسب من قبل شرطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنقذ المدينة من هجوم إرهابي".



ووفقا لتقارير فقد نفذ أحد مقاتلي الحركة الهجوم الانتحاري انتقاما لمقتل قيادي بارز.



وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، أن مسلحين اثنين وأحد أفراد الشرطة لقوا حتفهم فيما أصيب ما لا يقل عن 6 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من إحدى المناطق السكنية في العاصمة "إسلام أباد".