أفغانستان تحت حكم طالبان: لا مكان للنساء في البلاد

وقالت إحدى الطالبات في جامعة كابل لبي بي سي "لقد دمروا الجسر الوحيد الذي يمكن أن يربطني بمستقبلي".

"وأضافت كيف يمكن أن تكون ردة فعلي؟ كنت أعتقد أن بإمكاني الدراسة وتغيير مستقبلي، أو إدخال بعض النور إلى حياتي، لكنهم دمروها".

وأعلن وزير التعليم العالي في حكومة طالبان القرار في 20 ديسمبر موضحا أنه يسري فوراً، وبحلول اليوم التالي، نفذت القرار أيضا أماكن تعليمية أخرى، بما في ذلك المدارس الدينية الإسلامية وكليات التعليم الخاصة في عدة ولايات.

وأكدت مصادر من ثلاث ولايات، وهي تخار في الشمال، وغزني في الجنوب الشرقي، والعاصمة كابل، لبي بي سي، أن طالبان منعت الفتيات من الالتحاق بمراكز التعليم الخاصة هناك.

ويبدو الآن أن جميع سبل التعليم الرسمي قد أغلقت في وجه الفتيات والنساء في أفغانستان

وقاد هذا بعض النساء إلى التجرؤ على الخروج إلى شوارع كابل احتجاجا على القرار في اليوم الثاني لصدوره، وهي خطوة تتسم بالكثير من المخاطرة نظرا إلى سجل طالبان في اعتقال المتظاهرين.

وسرعان ما قام رجال طالبان بقمع المظاهرات الصغيرة، وتفريق المشاركات فيها.

كانت بنات هذا الجيل في أفغانستان يعتقدن أنهن محظوظات، وسيتاح لهن التعليم الذي حرمت منه أمهاتهن وقريباتهن وأخواتهن الأكبر سنا.