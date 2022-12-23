حصلت "الشروق" على نص اعترافات المتهمين بإدارة مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص وتكبيل النزلاء وإعطائهم بعض الأدوية المخدرة كنوع من العقاب لإرهابهم بمنقطة منشأة القناطر.



وباشرت النيابة الكلية بشمال الجيزة التحقيقات في القضية التى وقعت في شهر أكتوبر الماضي وتحمل رقم 14929 لسنة 2022 جنح مركز منشأة القناطر، بعدما استمعت لأقوال المجني عليهم والمتهمين وشهود العيان.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد تقديمها للتعاطي بغير مقابل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا واحتجاز المجنى عليهم بدون أمر أحد الحكام المختصين ومزاولة مهنة الطب دون القيد بسجلات وجداول الأطباء.



كما وجهت أيضاً تهمة مزاولة مهنة العلاج النفسى بدون ترخيص ومزولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص من نقابة الصيادلة وإنشاء وإدارة منشأة طبية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.



• أقوال أحد المجني عليهم "ا.م" 30 عاما



قال المجني عليه في التحقيقات أمام النيابة: "اللي حصل إن أنا بقالي فترة بتعاطي آيس المخدر وأبويا خدني من 8 أيام وكان بإرادتي برضه وداني مؤسسة ("هـ. و.) لعلاج الإدمان واللي هناك معاملتهم كانت كويسة وكان نظام يومي إني باصحى الساعة عشرة الصبح بنعمل حاجة اسمها (ديوتي) إننا بنوضب المكان اللي إحنا قاعدين فيه".



وتابع: "وبعد كده كنا بنفطر، وبعدها بيدوني العلاج علشان أنا مدمن، وهي عبارة عن براشيم وحقن وبعد كده بيخلوني أقرأ الكتب ضد الإدمان علشان أكره وأبطل أشرب ثاني، وكنت هناك باصلي وبعد كده فيه فقرة القراءة عشان نتعلم نكون كويسين ومنكررش غلطنا".



وأشار: "وبعد كده كنا نروح نتغدا وبعد الغدا بنتكلم مع المشرفين في الاجتماع كانوا بيدوني نصايح عشان أحسن من سلوكي قبل النوم بنتعشا كلنا وكانوا المشرفين بيدوني أدوية عشان تحسن المزاج، وإمبارح حوالي الساعة خمسة ونص مساء فيه ناس غريبة دخلوا على المصحة وقالولنا إنهم هيروحونا وخدوني على مركز الشرطة".



• اعترافات المتهمين



وباستجواب 4 متهمين أمام النيابة، أنكروا ما نسب إليهم من اتهام، وقرروا أنهم مدمنين متعافين ومتواجدين بالمركز لفترة نقاهة؛ لتفادى حدوث انتكاسة، ولا يوجد أي تعدى واقع على أي من نزلاء المركز، وأن دورهم بالمركز يقتصر على مساعدة النزلاء وتنظيم حركتهم.



• شهادة طبيب بإدارة العلاج الحر بالجيزة



وبسؤال "ا.ف" الطبيب بإدارة العلاج الحر بالجيزة شهد بقيامه رفقة الطبيب "ك.س" وضابط الواقعة بالانتقال للمركز تبين له أنه يعمل ويدار بدون ترخيص من وزارة الصحة ولا يوجد أى طبيب بالمركز والقائمين على إدارة المركز لا يحملون ثمة تراخيص الإدارة المركز وعدم وجود أى تجهيزات طبية وتدنى مستوى النظافة وعدم توافر وسائل حماية مدنية وأن النزلاء فى حالة إعياء شديدة.



وأشار إلى أن عددهم حوالى 80 نزيلا وأنه تم ضبط عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير ويشتبه فى كون بعض منها عقاقير مخدرة.



وبسؤال الطبيب "ك.س" شهد بمضمون ما شهد به سابقة.



* تحريات المباحث



وجاء في تحريات المباحث ان التحريات لم تتوصل لصحة ما قرره المجنى عليهم استدلالاً بشأن وقوع أي تعدى أو تعذيب عليهم من قبل العاملين على إدارة المركز، وبمواجهته بما سطره قرر أنه أثبت ما ورد على لسان المجنى عليهم استدلالاً.



• بلاغ الواقعة



البداية بتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغ يفيد بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، باستئجار فيلا لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.



تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.