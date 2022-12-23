 تعطل عربات الترام والترولي في كييف للنقص الحاد في الكهرباء - بوابة الشروق
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تعطل عربات الترام والترولي في كييف للنقص الحاد في الكهرباء

صورة أرشفيبة
صورة أرشفيبة
كييف ـ د ب أ
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 11:14 م | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 11:14 م

بسبب النقص الحاد للكهرباء جراء الهجمات الروسية على شبكة الطاقة الأوكرانية، تم تعليق النقل العام من عربات الترام والترولي في العاصمة كييف في الوقت الراهن.

وأعلن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو مساء اليوم الجمعة أنه سيتم استخدام 222 حافلة عادية إضافية، بدلا منها.

وقال إن خدمة المترو لم تتأثر بإجراءات ترشيد الطاقة تلك. وقال على منصة تليجرام إن "المترو يعمل". ويبلغ الآن طول خط شبكة المترو، الذي تم افتتاحه في عام 1960، حوالي 70 كيلومترا.

وتسببت الهجمات الروسية المتكررة على شبكة الطاقة الأوكرانية في إحداث أضرار بالغة، لا سيما في كييف. وقال كليتشكو في بداية هذا الأسبوع إنه يمكن تلبية 50% فقط من احتياجات الطاقة الكهربائية في المدينة التي يقطنها 3 ملايين شخص.

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