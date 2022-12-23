انتحار عامل شنقًا بإحدى قرى المنصورة في الدقهلية

اقدم عامل بمحافظة الدقهلية علي الانتحار شنقًا بمنزلة بقرية بلجاي مركز المنصورة لمروره بحالة نفسية سيئة ووصل الي المستشفي جثة هامدة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من ادارة تامين المستشفيات الجامعة بصول المدعو "محمد. إ. ع.ع " ٢٣ عامًا، ومقيم بلجاي مركز المنصورة عامل جبس إلي مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة جثة هامدة.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال مرافقيه أكدوا بقيامه بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة وجرى نقل الجثة بثلاجة مستشفي الجامعة تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.