القضاء الإسباني يغلق التحقيق في وفيات مهاجرين في مليلة يونيو الماضي

أغلق مكتب المدعي العام الإسباني تحقيقه في وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا عند السياج الحدودي لجيب مليلة الإسباني في شمال إفريقيا في يونيو الماضي.

وذكرت محطة التلفزيون الحكومية (آر.تي.في.إي) ووسائل إعلام أخرى اليوم الجمعة، أنه لا توجد مؤشرات على أي سلوك جنائي من جانب قوات الأمن الإسبانية.

وحاول عدة مئات من المهاجرين، معظمهم من السودان، في 24 يونيو الماضي، عبور السياج الحدودي بين المغرب ومليلة من أجل دخول الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه العملية، توفي الشباب الذين أصابتهم حالة ذعر جماعي في ساحة أمامية ضيقة أمام بوابة حدودية حيث تم إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، وكذلك جراء التدخل الوحشي لضباط الشرطة المغربية الذي أعقب ذلك. ونفت إسبانيا والمغرب أي مسؤولية عن الوفيات.

وشدد مكتب المدعي العام على أن كل شيء حدث بسرعة كبيرة وأن قوات الأمن الإسبانية لم يكن بإمكانها تدارك الخطر.

بيد أن منظمة العفو الدولية وجهت اتهامات خطيرة إلى ضباط الشرطة الإسبانية أيضا.

وفي مؤتمر صحفي عقد في مدريد الأسبوع الماضي، تحدثت أمينة عام منظمة العفو الدولية أنياس كالامار عن عمليات قتل جماعية وإخفاء قسري وتعذيب وإعادة لاجئين بالقوة ونهج عنصري.

كما ألقى مدير منظمة العفو الدولية في إسبانيا، استيبان بلتران، باللوم صراحة على المسؤولين الإسبان في تلك المأساة.