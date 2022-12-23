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تقام مراسم سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة ممثلين عن المنتخبات المتأهلة للبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين.

ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية «مشروع الهدف» بمدينة 6 أكتوبر في القاهرة، مراسم سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب «مصر 2023» مساء اليوم الجمعة.

وتقام البطولة الإفريقية للشباب خلال الفترة من 18 فبراير الي 12 مارس المقبلين بثلاثة ملاعب مصرية هي استاد القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

والمنتخبات المشاركة البالغ عددها وبمشاركة 12منتخبا: هم نيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.