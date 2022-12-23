بوتين يشدد على أهمية التعاون بين مصنعي الأسلحة والعسكريين المشاركين في عملية أوكرانيا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية التعاون بين شركات صناعة الدفاع والعسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من أجل تعزيز مراقبة جودة الأسلحة.

وقال الرئيس الروسي، في اجتماع مع رؤساء شركات الصناعات الدفاعية اليوم الجمعة: "إنها مسألة خاصة جدا وهامة للغاية تزويد منظمات الصناعة الدفاعية بردود فعل من الوحدات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف أنه يعلم جيدا أن متخصصين ومهندسين من العديد من المؤسسات يزورون الخطوط الأمامية للمساعدة في الإصلاحات السريعة للمعدات التالفة وإعادتها إلى الخدمة والتحقق من أدائها أثناء العمل.

وتابع: "اسمحوا لي أن أؤكد أن مثل هذه الآلية لتبادل المعلومات لتحسين جودة المنتجات العسكرية للعملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون دائمة وفعالة قدر الإمكان".

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تم وضعها منذ فترة طويلة، حيث زار متخصصون روس سوريا مرارا وتكرارا خلال العملية ضد الإرهابيين لاتخاذ القرارات والعمل في الموقع.

وخلص بوتين، إلى أن هذا العمل كان فعالا للغاية، وهو مستمر بشكل مثمر للغاية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.