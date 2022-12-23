أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عزم بلاده تخصيص ما يصل إلى 2.5 مليار يورو (2.65 مليار دولار أمريكي) كمساعدات إلى أوكرانيا خلال عام 2023.

وقال روته -في (تغريدة) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة- "طالما تواصل روسيا حربها ضد أوكرانيا، ستزود هولندا أوكرانيا بالمساعدات.. عسكرية وإنسانية ودبلوماسية"، مضيفا: "سنخصص 2.5 مليار يورو لهذا الغرض في 2023".

وأشار روته إلى أنه تم تأكيد ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جهته، تقدم الرئيس الأوكراني بالشكر على قرار تخصيص 2.5 مليار يورو كمساعدة لبلاده، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه هولندا.

وأضاف - في تغريدة عبر (تويتر) - "سنواصل العمل سويا لزيادة القدرات الدفاعية واستقرار الطاقة واستعادة البنية التحتية الحيوية".