نيو أورليانز يعود لطريق الانتصارات في دوري السلة الأمريكي

أنهى فريق نيو أورليانز بيليكانز سلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة (إن بي أيه)، بعد أن فاز 126 / 117 على ضيفه سان أنطونيو سبيرز، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وفي ظل غياب العديد من الخيارات الهجومية الهامة عن بيليكانز، مثل زيون ويليامسون، بسبب خضوعه لبروتوكولات الصحة والسلامة، وبراندون إنجرام، المصاب في إصبع القدم، كان زميلهما سي جاي مكولوم، على موعد مع التألق في المباراة.

ورغم تدني معدل نقاط مكولوم في المباراة الواحدة هذا الموسم، والذي بلغ 7ر18 نقطة، وهو أقل متوسط له في المسابقة منذ موسم 2014 / 2015، لكنه كان عند حسن ظن جماهير بيليكانز أمام سبيرز.

وسجل مكولوم /31 عاما/ 40 نقطة في المباراة، بالإضافة لقيامه بتسع تمريرات حاسمة وثماني متابعات تحت السلة، وتصديين لتسديدات لاعبي سبيرز.

وحافظ ماكولوم على أدائه القوي الذي قدمه في المباريات الثلاث السابقة، التي شهدت تسجيله 28 نقطة في اللقاء الأول، و27 نقطة ثم 31 نقطة في المباراتين الثانية والثالثة، في حين بلغ متوسط تمريراته الحاسمة 9ر5 تمريرة في اللقاء خلال الموسم الحالي.

بهذا الفوز، عاد بيليكانز إلى المسار الصحيح، بعدما حقق انتصاره الـ19، مقابل 12 خسارة، محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الغربية للمسابقة.

في المقابل، تلقى سان أنطونيو سبيرز خسارته الـ21 مقابل 10 انتصارات فقط، ليتواجد في المركز الرابع عشر (قبل الأخير) بترتيب المجموعة.

من جانبه، تقدم يوتا جاز في ترتيب المجموعة الغربية، عقب فوزه الثمين 120 / 112 على ضيفه واشنطن ويزاردز، محققا انتصاره الـ19 مقابل 16 خسارة.

وتبدو أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ داخل صفوف ويزاردز في الوقت الحالي، حيث تلقى خسارته الـ11 خلال مبارياته الـ12 الأخيرة في البطولة، رغم محاولات لاعبه برادلي بيل، الذي سجل 30 نقطة في المباراة.

في الوقت نفسه، تخطى 4 من لاعبي يوتا جاز حاجز الـ14 نقطة في المباراة، بقيادة مالك بيسلي، الذي أحرز 25 نقطة.

كما شهدت المباراة انطلاقة رائعة لووكر كيسلر، لاعب يوتا جاز الصاعد، الذي أحرز 12 نقطة، وقام بـ14 متابعة، بالإضافة إلى تصديين.