المملكة المتحدة وإيطاليا تتوصلان لاتفاق بشأن تبادل رخص القيادة دون اختبار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة وإيطاليا وقعتا على اتفاقية تبادل رخص القيادة بين البلدين دون الحاجة لإجراء اختبار فيما بينهما.



وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن السفير البريطاني في إيطاليا إدوارد ليولين التقى نظيره الإيطالي إنيجو لامبرتيني بوزارة الخارجية الإيطالية لتوقيع الاتفاقية التي من شأنها أن تسمح لحاملي رخص القيادة الصادرة في المملكة المتحدة والأقاليم التابعة وجبل طارق الذين يعيشون في إيطاليا بالتقدم لاستبدال رخصة القيادة الخاصة بهم برخصة إيطالية.



وأعرب السفير البريطاني في إيطاليا إدوارد ليولين، عن سعادته بالعمل المكثف بين لندن وروما على مدى الأشهر الماضية للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيطالية من شأنه أن يسمح باستبدال رخصة قيادة بريطانية بإيطالية لحاملي تراخيص المملكة المتحدة الذين يعيشون في إيطاليا.



وأضاف أنه تجرى حاليا ترتيبات مع السلطات الإيطالية لضمان استمرار الاعتراف بالتراخيص البريطانية بعد 31 ديسمبر 2022 لمدة 12 شهرا.