الكرملين: الجيش الروسي أحرز تقدما كبيرا في عملية نزع السلاح الأوكراني

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي أحرز تقدما في مسألة نزع السلاح من نظام كييف.

وقال بيسكوف -ردا على سؤال ما إذا كان قد تم تحقيق هدف من أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية- إنه يمكن اعتبار أن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا، قد تحقق.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في اليوم السابق أن مخزون الأسلحة في نظام كييف قد انتهى تقريبا.

كان الرئيس الروسي قد أكد أن الأسلحة والذخيرة لدى أوكرانيا ستنفد قريبا، وبالتالي كييف ستعتمد كليا على المساعدات الغربية، لافتا إلى أن الجيش الروسي دمر الكثير من المعدات السوفيتية الصنع التابعة للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، فإن مخزونات الأسلحة المصنوعة في الاتحاد السوفيتي الموجودة لدى الدول الأوروبية ، والتي يتم نقلها إلى كييف تقترب أيضا من النفاد.