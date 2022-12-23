كلوب: رحيل المدير الرياضي لن يؤثر على خطط ليفربول في الانتقالات المقبلة

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن الرحيل الوشيك لجوليان وارد، المدير الرياضي، لن يؤثر على نشاط الانتقالات الخاص بالنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن وارد، الذي تولى المنصب خلفا ميشيل إدوادز في الصيف، سيرحل بنهاية الموسم.

ولم يستبعد كلوب إبرام صفقة في يناير، لتدعيم الفريق الذي يعاني من غيابات طويلة بسبب إصابة مهاجميه لويس دياز وديوجو جوتا.

وقال كلوب :"كانت مفاجأة عندما أبلغني جوليان. ولكننا سنعمل بشكل طبيعي سويا حتى اليوم الذي سيرحل فيه. جوليان ملتزم بنسبة مئة بالمئة وكل شيء بخير". وأضاف :" لم يكن لدينا أي مشكلة ولن تكون هناك أي مشكلة، لذلك فإن كل شيء بخير".

وأردف :"قال لي عقب مباراة ساوثهامبتون (آخر مباراة قبل فترة توقف الدوري الخاصة بكأس العالم)، وكانت مفاجأة في تلك اللحظة. هذا قراره وهو مقبول".

وأكد :" لن يكون لرحيله تأثير في تلك الفترة، على الإطلاق". تفاقمت الأوضاع في الفريق على المدى القصير فبعد أن أصيب دياز وجوتا، أصيب روبرتو فيرمينو، وغاب عن مباراة كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي أمس الخميس، وينتظر أن يغيب عن المباراتين المقبلتين أيضا.

ويحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه، حيث أن منطقة وسط الملعب تحتاج لبعض الانتباه، ولم يستبعد كلوب ابرام صفقة مفاجئة أخرى في يناير مثلما حدث عندما تم التعاقد مع دياز قبل عام تقريبا.

وأضاف:" يناير، في موقفنا، إنها فترة انتقالات دائما ما نقول فيها من وجهة نظر رياضيا أننا مستعدين لها، هكذا هو الحال" وأكد:" دائما نعمل بما نملكه، وهذا لم يتغير. نحن نبحث، وإذا حدث شيئا ما، سنرى".