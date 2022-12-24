أوكرانيا: روسيا تقصف محطة كهرباء ما أسفر عن مقتل موظف وتوقف الإنتاج

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت منذ قليل إحدى منشآت الطاقة التابعة لشركة "دي تي إيه كيه إنرجو" ما أسفر عن مقتل موظف وتوقف المحطة عن توليد الكهرباء.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن تقرير الشركة "قصف الروس اليوم بشكل مكثف مؤسسة للطاقة تابعة لشركة DTEK Energo، ونتيجة لذلك تضررت معداتها وتوقفت المحطة عن إنتاج الكهرباء".

وتابعت إن أحد موظفي الشركة لقى حتفه في الهجوم وأصيب آخر، مضيفة أنه عندما ينتهي القصف، سيبدأ عمال الطاقة في استعادة تشغيل المعدات".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.