البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 100 مليون دولار ومساعدات 10 ملايين دولار لأوكرانيا

أعلن البنك الدولي أنه سيقدم قرضا لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، بجانب 10 ملايين دولار في شكل مساعدة لا ترد لإعادة وتطوير النظام الصحي.

وقال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم /الخميس/- إن البنك الدولي أكد توقعاتنا وتوصلت إدارة البنك إلى تخصيص القرض الذي قد يزداد في المستقبل إلى 500 مليون دولار لدعم أربع قطاعات وهي الدعم النفسي وتطوير مستشفيات الصحة النفسية وإدارات الطب النفسي وإعادة بناء وترميم البنية التحتية الطبية التي دمرتها القوات الروسية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين نظام الصحة الرئيسي للبلاد وتطوير التكنولوجيا الرقمية والإبداعية.