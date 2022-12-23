 بولندا تستقبل 8.6 مليون لاجئ أوكراني منذ بداية العملية الروسية - بوابة الشروق
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بولندا تستقبل 8.6 مليون لاجئ أوكراني منذ بداية العملية الروسية

وارسو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:56 ص
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، أن البلاد استقبلت إجمالي 8.6 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة -وفقا لما نقله راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن نحو 26 ألفا و200 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الخميس، فيما غادر نحو 30 ألفا و300 آخرين بولندا عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين 6.78 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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