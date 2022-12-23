أستاذ بجامعة القاهرة: استبعادي من حفل تكريم عيد العلم رغم دعوتي وإبلاغي رسميا منذ 10 نوفمبر

قال الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إنه قد استُبعد من حضور حفل التكريم لعيد العلم جامعة القاهرة، لحصوله العام الماضي على جائزة الدولة التقديرية.



وأضاف يوسف، خلال تواصله مع "الشروق"، أنه واكب إجراءات التحضير للحفل منذ بدايتها في 10 نوفمبر الماضي، وتواصل مع مكتب نائب رئيس الجامعة، وزودهم بكل ما طُلب منه من بيانات وملأ كل النماذج "التي طُلِبت مني" ثم وُجهت له الدعوة رسميًا الخميس الماضي، إلا أنه تلقى اعتذارًا السبت الماضي مفاده أن الحفل قد أُجل وأن موعدًا آخر سيُحدد لاحقًا.



وتابع: فوجئت يوم الثلاثاء مساءً أثناء تلبيته لدعوة من لجنة العلوم السياسية والاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة للحديث في ندوة عن السيناريوهات المستقبلية للنظام الدولي، بزميله بالكلية الدكتور محمد سلمان يسأله عن سبب عدم حضوره الحفل.



واستطرد: وبالاتصال بمكتب نائب رئيس الجامعة الذي تابع معه الإجراءات منذ بدايتها أفادت الموظفة المسؤولة بأن التكريم على مرحلتين، وأن اسمه ضمن المرحلة الثانية، وعندما طُلب منها ذكر أسماء أخرى ستُكرم في هذه المرحلة الثانية قالت إنها ستسأل وترد وهو ما لم يحدث حتى الآن، و"حاولت التوصل إلى تفسير لهذا التصرف فلم أنجح حتى الآن".



كانت جامعة القاهرة قد كرمت 140 عالما من أبنائها خلال احتفالية عيد العلم السابعة عشر، الثلاثاء الماضي، بحضور وزراء المالية والبيئة والعدل.