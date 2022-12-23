محافظ الإسكندرية: ضبط 26 توكتوك و6 تروسيكلات بنطاق حي المنتزة ثان

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار حملات التصدى للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، معلنا في بيان اليوم الجمعة، عن ضبط ٢٦ توكتوك و٦ تروسيكلات بنطاق حي المنتزة ثان.



فيما شن حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة لإعادة الانضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية شملت ش جمال عبد الناصر، ش ملك حفني، ش المستشارين، المندرة بحري، ش ٢٥ و١٦ طوسون وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢٦ توكتوك و٦ تروسيكلات.



وأكد محافظ الاسكندرية على ضرورة متابعة حالة الشارع السكندري بشكل دائم ومستمر، والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.