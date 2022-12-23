نائب محافظ الأقصر يشارك في ختام فاعليات الملتقى الدولي للتصوير

شارك محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، في ختام فاعليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والتي جاءت هذا العام بعنوان "الأقصر بعيون الفن"، وذلك بحضور الدكتور هاني أبو الحسن، مدير صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة أسماء النواري قومسيور عام الملتقى، ونحو 25 فنانا من مختلف الدول العربية والأجنبية.



وتفقد نائب محافظ الأقصر المعرض الفني المصاحب لختام الملتقى، وأثنى على اللوحات الفنية الناتجة عن توثيق الفنانين المشاركين بملتقى الأقصر للتصوير لأهم مدن المحافظة كآثار منطقة القرنة، ومشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة والهوية البصرية، وذلك على مدار أيام الملتقى، مؤكدًا أهميته الفنية لأنه أداة هامة للتواصل الفنى بين الشعوب.



وشهد حفل الختام تكريم الدكتور مصطفى الفقي، لإسهاماته الفنية ورسائله العملية داخل مصر وخارجها، كما تم تكريم الشباب المشاركين بالورش الفنية للملتقى وتكريم محافظ الأقصر كشريك أساسي لإنجاح الملتقى سنويًا.