الأمم المتحدة تخصص 14 مليون دولار لمساعدة أكثر 260 ألف شخص في جنوب السودان

أعلن مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ يوم الخميس تخصيص تمويل بقيمة 14 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (سيرف) لدعم تقديم المساعدة الإنسانية المباشرة إلى أكثر من 262 ألف شخص في جنوب السودان ممن تضرروا من جراء العنف المتزايد والفيضانات الشديدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" إن الصدمات المترابطة خلفت تأثيرا مدمرا على الفئات الأكثر ضعفا.

وقالت سارة بيسولو نيانتي، منسقة الشؤون الإنسانية لجنوب السودان إن هذا التمويل سيدعم الجهود الرامية للحد من الفئات المستضعفة ومخاطر الحماية من خلال الأنشطة التي تنفذها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.

وتابعت أن من بين تلك الوكالات المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف ومفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، مع ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في أسرع وقت ممكن، وفقا لموقع أنباء الأمم المتحدة.

يشار إلى أنه منذ إنشائه قبل 16 عاما ، قدم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ تمويلا سريعا للطوارئ للمحتاجين. وفي هذا العام وحده، تم تخصيص 54 مليون دولار للمشاريع الإنسانية في جنوب السودان ، بما في ذلك آخر 14 مليون دولار مخصصة لحالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل.