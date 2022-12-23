محافظ الوادي الجديد ووفد زراعة النواب يتفقدون مشروعات الاستثمار الزراعي بمركز باريس

لليوم الثانى على التوالي، واصل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، جولتهم التفقدية بمراكزالمحافظة، ضمن برنامج زيارتهم الموسعة؛ لبحث مطالب المزارعين والمستثمرين ودراسة دعم وتنمية قطاعي الزراعة والري.



وأكد الزملوط، أنه تم تفقد مشروع زراعة وإنتاج الجوجوبا بمركز باريس والمقام على مساحة ٧٥٠٠ فدان تشمل زراعات الجوجوبا وبعض الزراعات التجريبية مثل فول الصويا والذرة وعباد الشمس، بالإضافة إلى ٤٠ ألف تخلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، مشيرا إلى ان المشروع يضم منطقة لوجيستية على مساحة ٥٠ فدانا مخصصة لمستلزمات الإنتاج من أسمدة ومعدات.



وأشاد وفد زراعة النواب، بجدية التنفيذ واستحداث زراعات غير تقليدية تتميز بعائد اقتصادي مرتفع، فضلاً عن نجاح مبادرة المحافظة لتدريب طلاب المدارس الثانوية الزراعية من أبناء المركز بالمشروع لتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم الخبرة العملية.