 موسكو: محاولات تقويض التطور التكنولوجي الروسي ستفشل - بوابة الشروق
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موسكو: محاولات تقويض التطور التكنولوجي الروسي ستفشل

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:44 ص
قالت السفارة الروسية لدى واشنطن، إن المحاولات الأمريكية لتقويض التطور التكنولوجي الروسي محكوم عليها بالفشل، وسيكون لها تداعيات سلبية على دول أخرى.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أندريه ليدينيف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة- أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، تؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن إدراج مؤسسات علمية كبيرة معترف بها دوليا في قوائم العقوبات لا يلبي مصالح الدوائر البحثية الأمريكية.

وأشار ليدينيف، إلى أن العلماء الأمريكيين أعربوا مرارا عن أسفهم ومخاوفهم على العلاقات المهنية المنقطعة مع زملائهم الروس، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعاني بأسره من ذلك في ضوء تحديات ملحة تتطلب حلولا مشتركة.

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