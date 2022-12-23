 أمطار غزيرة تضرب المدن الساحلية في دمياط - بوابة الشروق
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أمطار غزيرة تضرب المدن الساحلية في دمياط

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 11:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 11:07 ص

شهدت محافظة دمياط، اليوم، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المدن الساحلية، منها رأس البر، وعزبة البرج، ومدينة دمياط الجديدة، وذلك بعد تعرضها خلال الأيام الماضية لطقس متقلب، مصحوبا بالبرودة.

وأثرت الأمطار، على الحركة المرورية، والصيد في بحيرة المنزلة، ونهر النيل، وبوغاز دمياط، حيث توقفت حركة الصيد تقريبا، بسبب نوة الفيضة الصغرى، التي تستمر لمدة 5 أيام متواصلة، وتتساقط خلالها الأمطار وترتفع أمواج البحر.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، شددت على استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلى جانب انتشار سيارات كسح مياه الأمطار لرفع تجمعات المياه بالطرق، والشوارع الرئيسية، والجانبية لتيسير الحركة المرورية والمشاة.

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني، للإشراف المباشر على تلك الأعمال، منوهة إلى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة.

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