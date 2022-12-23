رئيس وزراء أوكرانيا: يمكننا استخدام التوربينات الغازية ومحطات الطاقة الصغيرة كحل بديل لإمدادات الطاقة

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، إنه يمكن استخدام التوربينات الغازية ومحطات الطاقة الصغيرة التي تعمل بمكبس الغاز كحل بديل لتوليد الطاقة المتنقلة عندما يتضرر نظام توليد الطاقة الحالي بسبب الهجمات الروسية.

وأضاف شميهال لوكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية، اليوم /الخميس/، أن "هذ السيناريو جيد للغاية، على الرغم من أن إنتاج الكهرباء عن طريق هاتين الوسيلتين مكلف، إلا أنه جيد لأن وقت تشغيلهما قصير جدًا يصل إلى ثلاث دقائق، وللمقارنة، يستغرق إطلاق وحدة الطاقة النووية ثلاثة أيام، وإيقاف تشغيلها يستغرق شهرا ونصف الشهر، ويمكن إطلاق وحدة التدفئة من الحالة الباردة في غضون ثماني إلى اثنتي عشرة ساعة، ومن الحالة الساخنة، في غضون 30 دقيقة إلى ساعة ونصف الساعة".

وقال أيضًا إن هناك محطات طاقة مصنوعة في أوكرانيا مثل ذلك تم تركيبها وتستأنف تشغيلها، وإن محطات توليد الطاقة بتوربينات الغاز ومكبس الغاز بها وحدات صغيرة تبلغ طاقتها حوالي 50 ميجاواط، ومع ذلك، يمكن إطلاق العديد من محطات الطاقة هذه في وقت واحد من أجل تحقيق قدرة أعلى.

وخلص بالقول إنه "إذا وضعنا 20 وحدة في خط واحد، فسنحصل على 1000 ميجاوات – وهي قدرة وحدة طاقة نووية. وعادة لا تتطلب تدخلًا بشريًا خاصًا وصيانة، وهي إضافة ضخمة"، مضيفًا أنه يمكن استخدام هذه المعدات لضمان إمدادات المياه والتدفئة في المدن الكبرى.

وفقًا لشميهال، فإن نظام الطاقة في البلاد قد دُمر بنسبة 50٪ نتيجة للقصف الروسي، مشيرا إلى أن مشكلة الطاقة اليوم تكمن في أمرين وهما الافتقار إلى قدرة توليد الطاقة والثانية هي الافتقار إلى سعة الشبكة.