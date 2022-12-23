السفير الروسي بواشنطن يحذر من خطر وقوع «صدام كبير» بين واشنطن وموسكو

حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، من خطر وقوع صدام وصفه بـ"الكبير" بين واشنطن وموسكو جراء الأزمة الأوكرانية.

وقال أنتونوف ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إنه "من الصعب القول متى ستستأنف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانيين، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المحادثات بشأن تبادل سجناء "فعالة" وستستمر بين البلدين.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف عدم وجود أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأزمة الراهنة في أوكرانيا.