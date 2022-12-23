فرنسا تسجل 49 ألفا و517 إصابة جديدة بكورونا و120 وفاة

سجلت فرنسا 49 ألفا و517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و120 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و278 ألفا و897، والوفيات إلى 162 ألفا و35.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و96 ألفا و902 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.