بريطانيا تسجل 574 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونا و318 ألفا و728 ، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 213 ألفا و893.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.