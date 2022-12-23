الكرملين: فرض شركة غاز بروم قيود على المشاريع المشتركة لشراء الغاز هو رد على الدول غير الصديقة

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن تكون القيود، التي فرضتها شركة "غاز بروم" على المشاريع المشتركة لشراء الغاز مع شركات أوروبية، ردا على فرض الغرب سقف على سعر الغاز، مشيرا إلى أن هذه القيود هي رد على تصرفات الدول غير الصديقة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:"إن هذا القرار لا علاقة له بسقف الأسعار المفروض من قبل الأوروبيين، بل هو رد على تصرفات بعض الدول غير الصديقة". وكانت شركة "غاز بروم" أعلنت في وقت سابق أمس الخميس أن شراء الغاز توقف من المشاريع المشتركة مع شركة "وينترشال" القابضة التي تعد أكبر منتجا للنفط والغاز الطبيعي في ألمانيا وشركة "أو أم في" للنفط والغاز في فيينا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمس الخميس مرسوما بهذا الشأن والتزمت شركة" غاز بروم" به.