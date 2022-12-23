الجيش الأوكراني يصد هجمات روسية قرب 19 مستوطنة سكنية

صدت قوات الدفاع الأوكرانية، هجمات روسية قرب 19 مستوطنة سكنية في مناطق "سومي" و"خاركيف" و"دونيتسك" خلال الساعات الـ24 الماضية..



جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.



وقال البيان: "شن العدو ستة هجمات صاروخية وست غارات جوية، لاسيما على أهداف مدنية في منطقة /خاركيف/، ومنطقة /دنيبروبيتروفسك/ وفتح العدو أيضا النار باستخدام نظام الصواريخ متعدد الانطلاق/إم.إل.آر.إس/، أكثر من 70 مرة".



وأضاف البيان أنه "في اتجاهي بولين وبوليسيا، ليس هناك أي مؤشرات بشأن تشكيل مجموعات هجومية للعدو".



وأضافت الوكالة الأوكرانية "شن سلاح الجو الأوكراني، أمس الخميس ثماني ضربات على مجموعات من أفراد العدو والذخيرة والمعدات العسكرية ودمر ثلاثة أنظمة دفاع جوي روسية، ومجموعة طائرات مسيرة ".