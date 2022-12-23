إبراهيم عيسى: قناة السويس تجري في قلب المصريين وشائعات بيعها لا تأتي على ذهن عاقل

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك اهتمام حقيقي من الشعب المصري ينم على أن قناة السويس تجري في قلبه، والمجري الملاحي مجرى في دماء المصريين وأن حالة الفزع من المساس بقناة السويس وحالة الاقتراب منها أمر يجعل من كل مصري يقف على أظافره وأن يكون مترصد ومتربص بأن يتابع كل شيء ويواجه كأنه يتكلم عن ملكية شخصية.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن الدولة لابد أن تكون أول من يسعد بأن الشعب المصري حي ونابض ولديه من الكبرياء والإيمان ببلده وبمقدرات أمته وبالتاريخ الذي صنعه بدمائه أمر حاضرًا عند المصريين، موضحا أن المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع أمر جيد أن الدولة تقوم بالتنفيد والنقاش.

وتابع: "مؤتمر قناة السويس لم يظهر به ما يستدعي وصفه بالعالمي، لأن اهتمام العالم بقناة السويس غير اهتمام المصريين، ولا أتصور أن أي مواطن مصري يظن أن الدولة ستبيع قناة السويس فهو أمر لا يأتي على ذهن عاقل، ولا أتصور بكل المبالغات أن الدولة ستبيع القناة لأن الدولة لم ولن تكون قادرة على التفريط في سيادة القناة أو بيعها".