 عمرو أديب عن افتتاح سد جوليوس نيريري التنزاني: مصر وشركاتها الجبارة حاضرة في إفريقيا - بوابة الشروق
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عمرو أديب عن افتتاح سد جوليوس نيريري التنزاني: مصر وشركاتها الجبارة حاضرة في إفريقيا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 11:57 م
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر وشركاتها التي وصفها بـ"الجبارة"، موجودة بقوة في إفريقيا، وذلك في معرض تعليقه على افتتاح سد "جوليوس نيريري" التنزاني الذي شيدته شركات مصرية.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الحضور المصري دائما ما يكون مؤثرا وفعالا، مشددا على أن الدور المصري لم يختفِ مُطلقا.

وأشار إلى أن افتتاح السد جرى بحضور مصري بارز، إذ ترأس الوفد، سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشارك وزيرا الخارجية، والإسكان، الخميس، في الاحتفالية التي نظمتها دولة تنزانيا، بتشريف سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، على نهر روفيجي بتنزانيا.

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