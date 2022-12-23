الشحات: شاركت رونالدينيو وكريستيانو في إنجاز تاريخي بمونديال الأندية

تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن مشاركته مع الفريق الأحمر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالنسختين الماضيتين.

وقال الشحات في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: «عانيت من إصابة قبل مباراة الدحيل القطري في مونديال الأندية 2021، وغيبت عن تدريبات الفريق ولكن بيتسو موسيماني (مدرب الفريق وقتها) أكد أنني سأخوض المباراة وتمكنت من تسجيل الهدف الوحيد لنا في البطولة».

وأضاف لاعب الأهلي: «تسجيل الأهداف في مونديال الأندية مع فريقين مختلفين انجاز صعب تحقيقه، ولم ينجح أحد في تحقيقه سوى أنا ورونالدو والنجم البرازيلي رونالدينيو، وأصنع تاريخ دائما عندما أشارك في هذه البطولات».

وتابع الشحات: «في مبارياتنا بمونديال 2021 شعرت أنني ألعب في القاهرة وليس قطر، فجماهير الأهلي كانت تملأ الملعب بالكامل، ويشجعون جميع اللاعبين».

وأتم: «شعرت أننا كلاعبين نكتب التاريخ عندما حققنا الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للسنة الثانية على التوالي، وعندما تشارك في كأس العالم لـ 3 مرات متتالية في ظرف 3 سنوات هذا أمر كبير ويحسب لجميع اللاعبين».