الاتحاد الأوروبي يجمد مخصصات مالية للمجر لعدم الوفاء بشروط الحصول عليها

تتجه المفوضية الأوروبية إلى أن تجمد تقريبا كل مبالغ التماسك والترابط المالية المخصصة للمجر، وتبلغ 22 مليار يورو (34ر23 مليار دولار)، إلى حين أن تعالج البلاد المخاوف المتعلقة بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وفي ضربة اقتصادية لحكومة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان، أجرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تقييما بأن المجر لم تف بشروط الحصول على أموال إقليمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتُستخدم هذه المساعدة في تحقيق التماسك الاقتصادي والاجتماعي للدول الأقل ثراء في التكتل المؤلف من 27 دولة.

وقال المتحدث باسم المفوضية ستيفان دي كيرسمايكر في رسالة اليوم الجمعة إنه "طالما لم يتم الوفاء بشروط التمكين، لا يمكن للمفوضية سداد نفقات ذات صلة متضمنة في مطالب الدفع المقدمة من المجر".

ولم يبد المستثمرون رد فعل أوليا كبيرا على هذه الأنباء.

وتم تداول الفورينت المجري مرتفعا 1ر0% عند 41ر400 فورينت لليورو اليوم الجمعة.

وهوى إلى مستوى متدن قياسي في أكتوبر، للمخاوف من أن المجر قد لا تتمكن من الحصول على مخصصاتها المالية من الاتحاد الأوروبي.