الأمم المتحدة: الهجمات على المدنيين في ميانمار تتزايد بشكل كبير

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يواجه المدنيون في ميانمار الخاضعة للحكم العسكري العنف بشكل متزايد، وفقا للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة.

وقال خبير حقوق الإنسان نيكولاس كومجيان اليوم الجمعة "بشكل مأساوي، شهدنا زيادة كبيرة في عدد الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية مثل المدارس والمستشفيات والكنائس على مدار العام".

وأوضح كومجيان رئيس آلية التحقيق المستقلة المعنية بميانمار: "الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين أو الهجمات العشوائية التي تؤثر على المدنيين محظورة بموجب قوانين الحرب الدولية ويمكن المعاقبة عليها باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وتولى الجيش السلطة في ميانمار في فبراير 2021. ومنذ ذلك الحين، يتعرض منتقدو النظام للاضطهاد الوحشي.

في أجزاء كثيرة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، تشكلت وحدات مسلحة محلية لمقاومة حكم المجلس العسكري.

وقبل ذلك، فر مئات الآلاف من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة من القمع والاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.