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مستقبل وطن يصدر بيانا حول حادث وفاة سيد موسى.. ويؤكد: لا صحة لوجود الأمين العام في الحادث
محمد عبد المحسن يفوز برئاسة نادي القضاة للمرة الثالثة
حزب الحركة الوطنية يفتتح معرض أياد مصرية في نسخنه الثانية
تعرف على حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع
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النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق الحكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار
القضاء الإسباني يغلق التحقيق في وفيات مهاجرين في مليلة يونيو الماضي
الجيش الليتواني يدرب جنود أوكرانيين على إصلاح مدافع الهاوتزر الألمانية
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لاعبو الكيك بوكسينج يحققون العديد من الإنجازات بالبطولة الاحترافية الدولية
معلول أفضل لاعب في الجولة الثامنة بالدوري
بعد المونديال.. مبابي يتفوق على هالاند في القيمة التسويقية
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عائشة.. قصة طفلة سورية أبهرت لجان التحكيم في مهرجان القاهرة للفيلم القصير وحصدت جائزتين
طماعة.. دويتو جديد بين الملحن محمد يحيى والفنان عمر حفظي
شذى تحتفل بعقد قرانها.. وهيثم شاكر يشهد على الزواج
كريم محسن ينشر بوستر أغنيته الجديدة وده برده ينفع
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رئيس قناة السويس: صندوق الهيئة يخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات
ارتفاع سعر النفط بعد إعلان روسيا اعتزامها خفض إنتاجها
بعد رفع المركزي الفائدة بنسبة 3%.. اقتصاديون: قرار استباقي لمواجهة التضخم المتوقع
حوادث وقضايا
إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا
عمره 5 أعوام.. مصرع طفل سقط من الطابق 11 داخل فناء مدرسة بالدقهلية
إصابة شخص في انقلاب سيارة بشارع البحر في العريش
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في سقوط سيارة ببحيرة المن