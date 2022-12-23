الرئيس الجزائري:غياب الجزائر عن مونديال قطر أكثر من خيبة

اعترف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن غياب منتخب بلاده عن النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي اختتمت الأحد الماضي في قطر، شكل أكثر من خيبة.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية مساء الخميس: " غياب منتخبنا عن المونديال يعتبر أكثر من خيبة، المشكلة لا تتعلق بالإصلاح، ما وقع وقع".

وأضاف:"تأسفت كثيرا لغياب الجزائر عن أول مونديال يقام في بلد عربي وقريب منا. شاءت الأقدار، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ربنا لم يكتب لنا هذا وهو يعرف الأسباب".

وفشلت الجزائر في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد خسارتها على أرضها أمام الكاميرون 1/2 في مباراة العودة من الدور الفاصل، رغم فوزها ذهابا 1/ صفر.