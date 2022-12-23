«حال كرة القدم يتغير من وقت لآخر».. هكذا يقول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما ودع بطولة كأس العالم بالهزيمة أمام المغرب بهدف دون رد في الدور الربع النهائي.

ورغم التقارير الصحفية التي تؤكد بأن كريستيانو سينضم بشكل رسمي إلى النصر السعودي بمبلغ خيالي، إلا أنه واجه صعوبات كبيرة في بداية العام الحالي، حيث تعرض لعدد من الصدامات سواء على المستوى العائلي أو في مشواره مع ناديه السابق مانشستر يونايتد ومنتخب بلاده البرتغال.

- رونالدو يغيب عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة

لا أحد يختلف على أداء كريستيانو رونالدو داخل الملعب، لكن لم تبتسم له كرة القدم منذ بداية عام 2022، حيث إنه غاب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، منذ أن بدأ في ناشئي نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي موسم 2002 - 2003، إلى جانب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد وبقائه دون نادٍ لمدة تزيد عن 40 يومًا.

أنهى فريق مانشستر يونايتد الموسم الرياضي 2021 - 2022 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليتأكد غيابه عن المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه خرج من الموسم خالي الوفاض بعدما ودع مسابقة دوري الأبطال من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف فريقي باريس سان جيرمان ولايبزيج، ولم ينجح اليونايتد في الوصول بعيدًا في مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية.

- ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي؟

ولعب النجم البرتغالي رونالدو 38 مباراة مع ناديه مانشستر يونايتد في موسم 2021 - 2022، سجل خلالهم 24 هدفا وصنع لزملائه 3 أهداف، كما أنه احتل المركز الثالث في قائمة هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف محمد صلاح مهاجم ليفربول و سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير.

- رونالدو يفقد حاسته التهديفية مع البرتغال في 2022

وعلى الصعيد الدولي، خاض رونالدو مع منتخب البرتغال مباراتي دور الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف في مباراتي تركيا ومقدونيا الشمالية، كما أنه شارك مع منتخب بلاده في 6 مباريات من مسابقة دوري الأمم الأوروبية سجل خلالهم هدفان في مرمى المنتخب السويسري، ليفشل فريقه في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة عن المنتخب الإسباني.

- وفاة ابن رونالدو الرضيع

كما فقد كريستيانو رونالدو ابنه الرضيع في شهر أبريل الماضي، وأثر هذا الحادث على نفسية اللاعب بشكل كبير ولكنه لم يلقٍ الدعم الذي كان ينتظره من قبل جماهير ناديه مانشستر يونايتد حسبما قال في تصريحات تليفزيونية فيما بعد، مشيرًا إلى سعادته بالدعم الذي حصل عليه من جماهير فريق ليفربول في ملعب الأنفليد، حيث قاموا بالوقوف والتصفيق الحار للبرتغالي الدولي في الدقيقة السابعة من زمن المباراة تضامنًا معه ومع أسرته.

- أزمة رونالدو مع مدربه السابق تين هاج

وكان النجم البرتغالي قريبا من الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، لذلك لم يشارك اللاعب في فترة الإعداد مع المدرب الجديد تين هاج، مما جعل الأخير لا يعتمد بشكل كبير على رونالدو في التشكيل الأساسي للفريق في معظم المباريات هذا الموسم، مما آثار غضب اللاعب.

وفي شهر أكتوبر الماضي، رفض رونالدو طلب مدربه الهولندي بالدخول بديلاً في الدقائق الأخيرة من مباراة اليونايتد و توتنهام، وترك اللاعب مقاعد البدلاء وغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية المباراة، وبعد ذلك، قرر إريك هاج استبعاد النجم البرتغالي من قائمة الفريق التي شاركت في مواجهة تشيلسي، إلى جانب خوضه التدريبات مع فريق الشباب بالنادي الإنجليزي.

وقدم رونالدو اعتذارا لمدربه تين هاج وزملائه بالفريق على ما بدر منه خلال مواجهة توتنهام هوتسبير، ليعود مرة أخرى للمشاركة في التدريبات والمباريات مع الفريق بشكل طبيعي، حتى مواجهة فولهام الأخيرة في الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، حيث قالت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية إن اللاعب أخبر مدربه بأنه مُصاب ولن يستطيع المشاركة في المباراة، وذلك بعد علمه بأنه سيكون على مقاعد البدلاء ولن يتواجد في التشكيل الأساسي.

وقبل انطلاق كأس العالم 2022، فاجئ رونالدو الجميع بتصريحات نارية خلال حوار تليفزيوني مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان في برنامج « بيرس أنسنسرد»، يهاجم فيها مدربه بالفريق ومالكي النادي الإنجليزي، حيث قال النجم البرتغالي إنه لا يحترم مدربه تين هاج لأنه لا يظهر له الاحترام، مضيفا «إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا».

واعتبر رونالدو أن إدارة النادي خانته بمحاولة إجباره على الرحيل في الصيف الماضي، مشيرًا إلى عدم تحقيق الإدارة للوعود التي قدمتها له من أجل الموافقة على القدوم إلى الفريق في صيف 2021، وأثارت تلك التصريحات غضب مسؤولي النادي الإنجليزي والمدرب تين هاج وبعض اللاعبين زملائه بالفريق، والذين رأوا أن النجم البرتغالي هدفه من هذه المقابلة التليفزيونية تشويه سمعة النادي، وبعد أيام قليلة من إذاعة الحوار التليفزيوني للاعب، تم الإعلان بشكل رسمي عن فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي في شهر نوفمبر الماضي.

- ماذا قدم رونالدو مع مانشستر يونايتد في النصف الثاني من 2022

خاض رونالدو 16 مباراة مع فريقه مانشستر يونايتد في مسابقتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث لعب 9 مباريات ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه و7 مباريات شارك كبديل في الشوط الثاني، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع لزملائه هدفين آخرين.

وعلى مستوى الجوائز الفردية لم يكن عام 2022 الأفضل بالنسبة للنجم البرتغالي، حيث غاب عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كما أنه احتل المركز العشرين في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، والتي توج بها صديقه الفرنسي السابق كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد.

- البرتغال تودع مونديال 2022 على يد المغرب

وكانت بطولة كأس العالم قطر 2022 الفرصة الأخيرة أمام لرونالدو، لتجاوز الأزمات التي حدثت له هذا العام، ولكن لم ينجح المنتخب البرتغالي في اجتياز الدور ربع النهائي من المونديال، بعد خسارته أمام نظيره المغربي بهدف نظيف سجله النجم يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني.

كما انتقدت الجماهير البرتغالية مدرب المنتخب نونو سانتو بسبب اعتماده على رونالدو في مباريات دور المجموعات لمونديال 2022، برغم إهداره العديد من الفرص خلال مباراتي أوروجواي وكوريا الجنوبية، مما دفع المدرب إلى وضع كريستيانو على مقاعد البدلاء في مباراتي سويسرا والمغرب، والاعتماد على المهاجم الشاب جونسالو راموس.

وظهر رونالدو عقب نهاية مباراة منتخب بلاده البرتغال والمغرب، يبكي بشدة حتى دخوله غرفة خلع الملابس بعد توديعهم مونديال 2022، وتحدثت بعض التقارير الصحفية عن احتمالية اعتزال النجم البرتغالي اللعب قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بسبب بلوغه سن 41 حينذاك، ولكن لم يؤكد أو ينفٍ اللاعب صحة هذه التقارير حتى الآن.