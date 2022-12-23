وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة في بورسعيد

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، صلاة الجمعة بالمسجد العباسي فى محافظة بورسعيد.

وألقى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، بعنوان "محاسبة النفس وماذا قدمت لنفسها وأهلها ووطنها"، قائلا إن المولي عز وجل أقسم بالنفس اللوامة وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.

جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي الـ٦٦ الموافق يوم ٢٣ ديسمبر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي ابراهيم علام، مفتي الديار المصرية، َاللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء احمد عبدالله محافظ بورسعيد الأسبق، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة أوقاف بورسعيد، والقيادات التنفيذية والشعبية.