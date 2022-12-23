أوكرانيا: توقيع مذكرة مع الاتحاد الأووربي لتوفير 18 مليار يورو بحلول نهاية العام

قال وزير الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن أوكرانيا تتوقع توقيع مذكرة بشأن توفير 18 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لعام 2023 بحلول نهاية عام 2022.

وقال شميهال -في تصريحات لوكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم /الخميس/- إن "هناك شروطًا -لم تعد هذه المساعدات غير مشروطة- كما فعلنا هذا العام، تتعلق الشروط بإصلاح إدارة الشركات وإدخال مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومواصلة إصلاح مكافحة الفساد وإصلاح اللامركزية وإصلاح النظام القضائي، وما إلى ذلك، ولكن الشيء الرئيسي هو أن لدينا احتمال تلقي 18 مليار يورو".

وأضاف أن بلاده تتوقع تلقي ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى من ميزانية الولايات المتحدة، وأن كييف تعمل أيضا مع صندوق النقد الدولي.

وأشار رئيس الوزراء إلى إن كل هذه الأموال ستسمح لأوكرانيا بتغطية إجمالي العجز في موازنة الدولة لعام 2023 والبالغ 38 مليار دولار.

وتابع: "أعتقد أننا سنوقع المذكرة هذا العام وفي الربع الأول في يناير، ونتوقع بالفعل تلقي 3 مليارات يورو من هذه المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي".

يذكر أنه في 15 ديسمبر، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة اقتصادية من أربعة أجزاء بقيمة 18 مليار يورو في إطار المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا في عام 2023.