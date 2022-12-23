ميلوني: إيطاليا لن تستخدم أموال مساعدات آلية الاستقرار الأوروبية

صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن بلادها لن تستخدم أموال مساعدات آلية الاستقرار الأوروبية.



وأوضحت ميلوني في مقابلة مع شبكة تليفزيون راي الوطنية أن إيطاليا لن تستخدم مساعدات آلية الاستقرار الأوروبية، طالما ظلت هي في السلطة، لأن هذه الأموال ليست مفيدة للغاية في ضوء شروطها المشددة.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن آلية الاستقرار الأوروبية، التي أسستها دول منطقة اليورو عام 2012 بعد أزمة الديون السيادية، تهدف إلى تقديم حزم مساعدات للدول مقابل اتخاذ إصلاحات صارمة.



وظلت هذه المساعدات تمثل مشكلة سياسية في إيطاليا على مدار سنوات، وأرجأت كثير من الحكومات الإيطالية المتعاقبة المصادقة على الإصلاحات المطلوبة في ضوء هذه الآلية، لتجنب حدوث صراعات برلمانية.