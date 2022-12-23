الولايات المتحدة تعزز جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية والفقر

أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية /يوساد/ ووزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية شراكة لتعزيز "سلامة الأغذية من أجل الأمن الغذائي"، في إطار الجهود الأمريكية لمعالجة الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية والفقر.

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/- أنه مع استمرار العالم في مواجهة أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة، تعالج الولايات المتحدة الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية والفقر.

وأضافت أن مبادرة تعزيز "سلامة الأغذية من أجل الأمن الغذائي" تشمل استثمار 15 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم توافر وتجارة المنتجات الغذائية الآمنة للحد من الفقر والجوع وسوء التغذية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت أحد المسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دينا إسبوزيتو إنه من خلال الشراكة الجديدة لسلامة الغذاء من أجل الأمن الغذائي، سنبني على نجاحات مبادرة "إطعام المستقبل"، مضيفة: "نعمل مع البلدان في جميع أنحاء العالم لزيادة الوصول إلى الأطعمة الآمنة والمغذية وفتح الفرص التجارية".

وأضافت: "خلال القمة الأمريكية-الأفريقية، تواصل العديد من رؤساء الدول الأفريقية مع وزارة الزراعة الأمريكية للمساعدة في تطوير تدابير ومعايير قائمة على العلم والمخاطر لضمان توفير الغذاء في بلدانهم وسلامته".

وفي السياق نفسه، قال دانيال وايتلي مدير الخدمات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية إنه من خلال شراكة سلامة الغذاء من أجل الأمن الغذائي، سنعمل معًا لتلبية هذه الاحتياجات الحيوية لضمان وصول أكبر إلى أغذية آمنة ومغذية في جميع أنحاء إفريقيا.